ФСБ показала фото заточек преступников, готовивших теракт в ростовской ИК

Силовики провели в ростовской колонии обыски и изъяли у трех заключенных-иностранцев заточки, а также мобильные телефоны с экстремистскими материалами и лоскуты ткани с изображением, схожим с флагом террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.