ФСБ показала фото заточек преступников, готовивших теракт в ростовской ИК
Силовики провели в ростовской колонии обыски и изъяли у трех заключенных-иностранцев заточки, а также мобильные телефоны с экстремистскими материалами и лоскуты ткани с изображением, схожим с флагом террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
По ее данным, трое выходцев из государств Средней Азии готовили теракт на территории исправительной колонии.
«Подозреваемые, являясь сторонниками организации, признанной террористической, отбывая наказание в исправительной колонии, подготовили план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения и поджогу зданий», — отметили в пресс-службе.
Сотрудники ФСБ пресекли теракт совместно с ГУ ФСИН. Против трех иностранных граждан возбудили уголовное дело по террористическим статьям.
Ранее в Башкирии задержали восемь участников запрещенной в России МТО, которые занимались вербовкой сторонников. ФСБ нашла в домах подозреваемых экстремистские материалы и носители информации, которые использовались для террористической деятельности.