ФСБ показала фото соучастницы покушения на генерала Алексеева

Стало известно, как выглядит соучастница покушения на генерала Владимира Алексеева. Ее фотографию обнародовал ЦОС ФСБ.

В ведомстве уточнили, что сообщница до 2020 года имела гражданство Украины. Она родилась в 1971 году в поселке Фрунзе Славяносербского района Ворошиловградской (ныне Луганской) области, была прописана на территории ЛНР.

Женщина арендовала квартиру в доме, где потом совершили покушение на Алексеева. Она передала исполнителю ключ от подъезда.

В день происшествия подозреваемый Любомир Корба дождался генерала на лифтовой площадке и совершил четыре выстрела. Перед этим он наблюдал за военным, за что ежемесячно получал деньги в криптовалюте.

Пистолет «ПМ» с глушителем и боекомплектом Корба забрал из тайника в Подмосковье. Там же лежал и ключ.

После происшествия мужчина выбросил оружие и переоделся. Потом улетел в ОАЭ, где его задержали силовики. Они выяснили, что за покушение исполнителю пообещали 30 тысяч долларов.