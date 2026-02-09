СБУ завербовала исполнителя покушения на Алексеева при содействии Польши

Украинские спецслужбы завербовали исполнителя покушения на генерала Владимира Алексеева Любомира Корбу в августе 2025 года. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Корба завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в Тернополе, прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен с помощью полиграфа, проинструктирован о способах связи в сервисе для видеоконференций Zoom и заброшен в Россию», — заявили в ведомстве.

Во время вербовки при содействии польских спецслужб был задействован его сын — гражданин Польши Любош Корба из Катовице.

По заданию СБУ Любомир Корба наблюдал за высокопоставленными российскими военными в Москве и области. За это ему каждый месяц платили зарплату в криптовалюте.

По наводке кураторов мужчина вытащил из схрона в Подмосковье пистолет «ПМ» с глушителем и боекомплектом. Также в тайнике лежал ключ от подъезда, в котором проживал Алексеев.

«В день покушения Корба проник в подъезд дома, где проживал военнослужащий, дождался его появления на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела», — сообщили силовики.

После выстрелов мужчина выбросил пистолет и переоделся. Потом он покинул Россию, отправившись на территорию ОАЭ. Там силовики задержали подозреваемого. Выяснили, что за покушение на Алексеева ему обещали выплатить 30 тысяч американских долларов.