Участникам банды Басаева и Хаттаба вынесли приговор

ФСБ: два участника банды Басаева и Хаттаба получили 23 и 24 года колонии

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Амира Хаттаба, причастные к нападению на псковских десантников в 2000 году, получили приговор суда. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Южный окружной военный суд приговорил Расула Кошманбетова к 24 годам колонии строгого режима, Арслала Таушева — к 23.

Зимой 2000 года бандиты напали на десантников в горах близ села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В результате погибли 84 военных.

Участников группировки задержали в августе 2020 года. Им предъявили обвинения в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.

«Решением суда преступники приговорены: Кошманбетов — к 24 годам лишения свободы, Таушев — к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого режима», — заявили в ведомстве.

В апреле в Подмосковье и Астраханской области российские силовики задержали еще трех членов банды Хаттаба и Басаева. Их дела передали следователям.