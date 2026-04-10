Трех членов банды Басаева и Хаттаба задержали за преступления 27-летней давности

ФСБ и СК задержали трех боевиков банды Басаева за нападения в 1999–2000 годах

В Подмосковье и Астраханской области задержали трех участников бандформирований Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые участвовали в нападениях на Дагестан в 1999 году и на псковских десантников в 2000 году. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Задержанные — 51-летние Хадис Халилов, Али Алиев и 52-летний Турко Болтиев. ФСБ и СК поймали их в Астраханской и Московской областях совместно с МВД и Росгвардией. Всех доставили к следователям.

Халилова и Алиева обвиняют в участии в вооруженном вторжении в Дагестан в августе 1999 года. Болтиева — в бандитском нападении на псковских десантников в феврале 2000 года в окрестностях села Улус-Керт в Чечне.

Тогда погибли 379 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и представителей власти, больше 800 человек получили ранения.

Боевикам предъявили обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Их отправили под стражу. ФСБ продолжает искать других участников преступлений прошлых лет, которые избежали наказания.

В январе сотрудники ФСБ задержали еще одного члена банды в Ставропольском крае.