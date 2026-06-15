Патрушев раскрыл детали чеченской операции 1999 года

Патрушев рассказал об операции ФСБ по освобождению Гудермеса в 1999 году

Гудермес в Чечне освободили от террористов в 1999 году без единого выстрела. Операцию разработала ФСБ, рассказал в интервью «Российской газете» помощник президента Николай Патрушев, который тогда возглавлял спецслужбу.

«Военные тогда предлагали штурм, но в итоге был принят именно план ФСБ, город был очищен от бандитов без единого выстрела, удалось избежать многочисленных жертв и спасти Гудермес от разрушения», — подчеркнул он.

Патрушев отметил, что с 2001 года ФСБ полностью руководила контртеррористическими операциями на Северном Кавказе, но и до этого ее вклад был решающим.

Большой заслугой спецслужбы стали агентурная работа и пропаганда среди боевиков. Многие из них сложили оружие и перешли на сторону федеральных сил, включая братьев Ямадаевых.

Патрушев также подчеркнул роль муфтия Чечни Ахмата Кадырова и Центра специального назначения ФСБ, созданного по инициативе Владимира Путина. Бойцы ЦСН ликвидировали Масхадова, Бараева, Басаева и Хаттаба, а также задержали Радуева.

Ранее Патрушев раскрыл планы Запада по нанесению ударов по базам ВМФ России.