Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области

Полиция начала розыск сбежавших из исправительной колонии шестерых заключенных. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии № 2. В настоящий момент все оперативные службы сосредоточены на их поиске», — написал глава региона.

ФСИН, МВД, ФСБ и Росгвардия организовали мероприятия по поиску и задержанию преступников, добавил губернатор. Артамонов призвал местных жителей не верить фейкам и не поддаваться панике. Он напомнил, что ВСУ могут воспользоваться ситуацией.

В УФСИН сообщили, что при обходе территории колонии нашли подкоп. При подсчете заключенных обнаружили отсутствие шести человек.