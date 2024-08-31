Фигурантам дела о покушении на Симоньян и Собчак добавили новую статью

Следствие возбудило новое дело о подготовке покушения на Симоньян и Собчак

Следственные органы возбудили новое уголовное дело в рамках расследования покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Материалы дела оказались в распоряжении РИА «Новости» .

Агентство отмечает, что расследование уже завершено и фигурантам предъявили обвинения в окончательной редакции. Им добавили статью об участии в организации, признанной в России террористической.

Ранее следователи провели четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы в рамках расследования уголовного дела.

До этого трое фигурантов дела о покушении частично признали вину. При этом обвинения в хулиганстве были предъявлены пятерым арестованным.

Новые подробности появились и в деле о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Один из новых фигурантов по имени Хусейн Хамидов имеет российское гражданство. Вместе с родителями он переехал из Таджикистана в Россию 12 лет назад.