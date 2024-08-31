Фигурантам дела о покушении на Симоньян и Собчак добавили новую статью

Следствие возбудило новое дело о подготовке покушения на Симоньян и Собчак

Фото: Freepik

Следственные органы возбудили новое уголовное дело в рамках расследования покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Материалы дела оказались в распоряжении РИА «Новости».

Агентство отмечает, что расследование уже завершено и фигурантам предъявили обвинения в окончательной редакции. Им добавили статью об участии в организации, признанной в России террористической.

Ранее следователи провели четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы в рамках расследования уголовного дела.

До этого трое фигурантов дела о покушении частично признали вину. При этом обвинения в хулиганстве были предъявлены пятерым арестованным.

Новые подробности появились и в деле о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Один из новых фигурантов по имени Хусейн Хамидов имеет российское гражданство. Вместе с родителями он переехал из Таджикистана в Россию 12 лет назад.

Наживка для собачьих боев. Волонтеры спасли истерзанную собаку с металлобазы в Химках

«Мотивации нет никакой». Волейболистка рассказала, как пережила недопуск на Паралимпиаду

РЭО: 9 регионов отстают в создании инфраструктуры по обращению с отходами

VK поздравит школьников, студентов и педагогов с Днем знаний

пресс-служба VK

Начало охоты за истребителями. Что значит для Украины потеря первого F-16

United States Air Force

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте