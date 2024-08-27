Трое фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак частично признали вину

Несколько фигурантов дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян частично признали вину. Об этом говорится в материалах дела, которые появились в распоряжении РИА «Новости» .

В частности, пятерым арестованным предъявили обвинения в хулиганстве, трое из них признали свою вину частично.

Летом прошлого года силовики предотвратили подготовку убийства Симоньян и журналистки Ксении Собчак. По данным ФСБ, покушение спланировали спецслужбы Украины. Правоохранители задержали членов неонацистской группировки «Параграф 88». По делу арестовали свыше 10 человек, им предъявили обвинения.

Правоохранители выяснили, что обвиняемые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. Кроме того, у преступников изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные тогда признались, что за каждое убийство им обещали выплатить 1,5 миллиона рублей.

Сотрудники Следственного комитета провели очную ставку с задержанными. Весной главный редактор RT сообщила, с какой целью СБУ выдвинула против нее новые обвинения.