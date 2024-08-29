Сегодня 08:58 Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян и Собчак Фото: РИА «Новости»
Следователи завершили проведение психолого-психиатрических экспертиз в рамках расследования уголовного дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщило
РИА «Новости».
В ведомстве сообщили о проведении четырех амбулаторных психолого-психиатрических экспертиз. Также в СК рассказали о завершении расследования и предъявлении подозреваемым обвинения в окончательной редакции.
Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом планов представителей СБУ по убийству Симоньян и Собчак. Подозреваемыми
в подготовке к нападению стали 10 человек. По версии следствия, задержанных курировали специалисты с Украины. Позже несколько фигурантов дела о подготовке покушений на журналисток частично признали вину.
Сегодня 10:01 ЦРУ обсуждало с Украиной попытки ВСУ закрепиться в Курской области
Сегодня 10:00 Выставка «Зеленый квадрат» открылась в Казани
Сегодня 09:57 Олимпийские чемпионы Подмосковья поддержали парад физкультурников на Красной площади
Сегодня 09:57 Боррель призвал снять ограничения на удары ВСУ по России
Сегодня 09:54 Уехавшим из России предрекли судьбу Павла Дурова
Сегодня 09:52 Деятельность по поставке спецсредств для получения данных пресекли в Москве
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте