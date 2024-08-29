Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян и Собчак

Следователи завершили проведение психолого-психиатрических экспертиз в рамках расследования уголовного дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве сообщили о проведении четырех амбулаторных психолого-психиатрических экспертиз. Также в СК рассказали о завершении расследования и предъявлении подозреваемым обвинения в окончательной редакции.

Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом планов представителей СБУ по убийству Симоньян и Собчак. Подозреваемыми в подготовке к нападению стали 10 человек. По версии следствия, задержанных курировали специалисты с Украины. Позже несколько фигурантов дела о подготовке покушений на журналисток частично признали вину.