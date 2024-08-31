Появились подробности о новом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Фигурант дела «Крокуса» Хамидов приехал в Россию 12 лет назад и стал гражданином

Один из новых подозреваемых дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» Хусейн Хамидов переехал из Таджикистана в Россию 12 лет назад. У него есть российское гражданство, сообщил РИА «Новости» его дядя.

«Он с родителями уехал в Россию в 2012 году. Они там обжились, получили российское гражданство», — сказал он.

По словам родственника фигуранта, с тех пор с племянником он не виделся, поэтому ничего о нем не может сказать.

Еще один подозреваемый Умеджон Солиев также родом из Таджикистана. Он давно уехал из Душанбе. В МВД республики сообщали, что он мог получить гражданство РФ.

В уголовном дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» появились пять новых фигурантов, они будут находиться под арестом до декабря. Им предъявили обвинения в подготовке теракта, участии в террористической организации и незаконном обороте оружия.

Террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они устроили массовую стрельбу и пожар. Жертвами теракта стали 145 человек.