«Это мой двор!». Бодибилдер напал на онкобольного пенсионера в Металлострое

Правоохранители задержали 34-летнего жителя поселка Металлострой, который ударил пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

«Сотрудники полиции Колпинского района задержали мужчину, ударившего по лицу пенсионера», — отметили в ведомстве.

В полиции уточнили, что потерпевший — местный житель 1947 года рождения. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Источник 360.ru пояснил, что на онкобольного старика бодибилдер напал из-за замечания. Пенсионер попросил взять его собаку на поводок. При этом спутница фигуранта кричала: «Это мой двор!».

Родственники пострадавшего рассказывают, что от сильного удара он упал и уже не мог подняться самостоятельно.

Ранее стало известно, что юноша избил пенсионера в доме-интернате.