«Это мой двор!». Бодибилдер напал на онкобольного пенсионера в Металлострое
В Колпинском районе Петербурга местный житель напал на пенсионера
Правоохранители задержали 34-летнего жителя поселка Металлострой, который ударил пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.
«Сотрудники полиции Колпинского района задержали мужчину, ударившего по лицу пенсионера», — отметили в ведомстве.
В полиции уточнили, что потерпевший — местный житель 1947 года рождения. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Источник 360.ru пояснил, что на онкобольного старика бодибилдер напал из-за замечания. Пенсионер попросил взять его собаку на поводок. При этом спутница фигуранта кричала: «Это мой двор!».
Родственники пострадавшего рассказывают, что от сильного удара он упал и уже не мог подняться самостоятельно.
Ранее стало известно, что юноша избил пенсионера в доме-интернате.