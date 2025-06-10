Юноша избил пенсионера в доме-интернате

Следственный комитет Омской области проводит проверку размещенного в соцсетях видео м убийство постояльца Крутинского дома-интерната. Сообщение об этом разместили в Telegram-канале СК по региону.

«10 июня в социальных сетях размещено видео, на котором молодой человек наносит удары пожилому постояльцу Крутинского дома-интерната», — сообщили в ведомстве.

СК по региону проводит доследственную проверку для выяснения причин и обстоятельств произошедшего, действий мужчины и персонала дома-интерната. Потерпевшего оказали медицинскую помощь и опросили. О судьбе нападавшего полиция принимает решение.

Накануне в Красногорске в деревне Сабурово мужчина в состоянии сильного опьянения бегал с ножом в руках по жилому комплексу «Митино О2». Он ранил одного из поймавших его прохожих.