МВД заплатит миллион рублей за помощь в поимке серийных убийц

МВД установило денежное вознаграждение за помощь в поимке маньяков – один миллион рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru .

Среди разыскиваемых — серийный убийца, который нападал на пожилых женщин в поселке Давыдовка Воронежской области в 2015-2017 годах. Его жертвами стали одинокие пенсионерки 81-83 лет.

Также разыскивается дальнобойщик Валерий Андреев, известный как орский маньяк. Он скрывается с 2012 года. В его гараже нашли ДНК и кровь жертв. Андреева подозревают в восьми убийствах. По данным следствия, мужчина держал людей в подвале, издевался над ними, насиловал и убивал.

За помощь в поимке Андреева МВД выплатит один миллион рублей. Еще 500 тысяч добавит губернатор Оренбургской области. За 12 лет в разных регионах несколько раз появлялась информация о возможном местонахождении преступника, но его так и не нашли. Сейчас Андрееву должно быть около 67 лет.

В 2021 году поступили данные, что орский маньяк может находиться в Москве или Подмосковье. Однако СК не подтвердил это.