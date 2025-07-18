Сегодня 15:31 Труп с золотыми зубами выловили из озера в Оренбуржье. Погибший — орский потрошитель? 0 0 0 Фото: Пресс-служба МВД Криминал

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История маньяка Валерия Андреева, которого называли орским потрошителем и новым Чикатило, на протяжении многих лет пугала всю страну. Преступник, годами убивавший женщин и подвергавший их насилию, сумел скрыться от правоохранителей, его местонахождение годами оставалось неизвестным. И лишь недавно появилась новая информация — неподалеку от мест, где маньяк творил злодеяния, обнаружили тело похожего на него мужчины. Подробности — в материале 360.ru.

Носил маску примерного семьянина Валерий Андреев родился в апреле 1957 года в небольшом поселке Шалкарском, расположенном в Светлинском районе Оренбургской области. Там же прошло его детство. После школы он стал водителем и устроился работать дальнобойщиком. Никаких проблем с законом у будущего убийцы не было, алкоголем или запрещенными веществами он также не злоупотреблял. Кроме того, мужчина считался примерным семьянином. Он долго жил в браке с одной женщиной и воспитывал двоих сыновей. О том, что внутри у Валерия копилась агрессия, косвенно говорят только отзывы коллег. По их словам, примерно с середины нулевых Андреев стал вести себя замкнуто и подавленно. Он избегал общения с другими водителями и даже в дальних рейсах предпочитал работать без напарника.

Фото: РИА «Новости»

Только в конце июня 2012 года мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов. Незадолго до этого пропала 18-летняя Ольга Журавлева, чьи останки нашли только через год неподалеку от трассы Орск — Челябинск в районе поселка Джанаталап. Свидетели рассказали полицейским, что перед исчезновением девушка села в белый внедорожник SsangYong. Оказалось, что в городе всего два таких автомобиля, один из которых и принадлежал маньяку. Кроме того, через операторов сотовой связи следователи установили, что Ольга и Валерий находились в одной локации перед пропажей девушки. На этом основании в июле 2012-го Андреева задержали и допросили. Однако для ареста мужчины все же оказалось недостаточно оснований, и убийца остался на свободе. Правоохранители продолжили искать доказательства его причастности к исчезновению девушки. Машину, гараж и служебный грузовик Валерия обыскали и обнаружили там несколько замытых пятен крови и биологические следы.

Фото: РИА «Новости»

Помимо этого, при опросах других водителей, с которыми контактировал маньяк, выяснилось, что коллеги подозревали его в связях с проститутками: они замечали в его автомобиле средства предохранения, женское нижнее белье, заколки для волос и прочее. После этого Андреева снова вызвали в следственный отдел, но на этот раз он не явился. Шестого июля 2012 года он последний раз позвонил жене с неизвестного номера, заявив, что правоохранителям нужно во всем тщательно разобраться, а потом пропал со всех радаров. Мужчину тут же объявили в розыск. Как искали орского маньяка К тому моменту следствие пришло к выводу, что орский маньяк может быть причастен к убийствам как минимум восьми женщин, совершенным с 2006-го по 2012 год. Большинство из жертв преступника пропадали в лесополосах вдоль трасс, по которым проходили маршруты дальних рейсов Валерия. Поскольку по работе Андреев часто бывал в Самаре, Челябинске, Оренбурге и Нижнем Новгороде, разыскные мероприятия развернули и в этих городах, но успеха они так и не принесли. На протяжении последующих лет в полицию неоднократно поступали звонки о том, что преступника якобы видели в разных частях России и даже в Казахстане. К территориям, на которых разыскивали подозреваемого, добавили Карелию, Мордовию, Удмуртию, Сибирский федеральный округ и Калининградскую область. Все усилия остались безрезультатными.

Фото: Администрация Куйбышевского внутригородского района

Спустя семь лет, в конце 2019 года, розыском орского маньяка занялся Интерпол, сформировавший список из восьми международных беглецов, совершивших предполагаемые преступления против женщин. Андреев занял в этом списке первое место. МВД предлагало один миллион рублей за любые сведения, способные помочь поймать убийцу. В ориентировке тогда обозначалось, что разыскивается мужчина ростом 173 сантиметра, с овальным лицом и темными волосами с проседью. Не исключалось, что маньяк мог сильно похудеть или, наоборот, набрать вес и стать практически неузнаваемым. Но одна отличительная особенность у него все же имелась. На верхней челюсти спереди, а также на нижней слева и справа у Валерия были золотые зубы. Труп с золотыми зубами И только в июле 2025 года появились новые сведения о неуловимом маньяке. Оказалось, что он мог скончаться еще несколько лет назад в районе озера Плотино в поселке Аккермановка под Оренбургом, что всего в получасе езды от Орска, сообщил Telegram-канал Shot.

Фото: РИА «Новости»

Тело мужчины, опознать которое было уже проблематично в силу наступивших изменений, нашли там еще в мае 2024 года. Личность не установили по сегодняшний день, однако известно, что у погибшего также были золотые зубы, а у созданного фоторобота оказались схожие с Андреевым черты лица. В 2024 году убийце могло быть 67 лет. Из базы самых разыскиваемых преступников МВД России его пока не вычеркнули. Но, по информации некоторых источников, правоохранители продолжают работать над версией о том, что погибшим в Аккермановке был именно орский маньяк и смерть при неизвестных обстоятельствах настигла его неподалеку от мест, где он загубил множество жизней.