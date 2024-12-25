Пушкинский городской суд Московской области вынес приговор бывшему заместителю председателя Совета депутатов Пушкино Тимуру Апарину. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, Апарина приговорили к шести годам колонии общего режима за восемь эпизодов мошенничества.
Ранее уголовное дело возбудили в отношении главы подразделения Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны Ольги Бурлаковой. Ее заподозрили в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, Бурлакова приняла некачественные ремонтные работы сетей водоснабжения в военном городке в Саратовской области.
Экс-зампреду Совета депутатов Пушкино вынесли приговор
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