Экс-зампреду Совета депутатов Пушкино вынесли приговор

Суд дал 6 лет экс-зампреду Совета депутатов Пушкино Апарину

Пушкинский городской суд Московской области вынес приговор бывшему заместителю председателя Совета депутатов Пушкино Тимуру Апарину. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, Апарина приговорили к шести годам колонии общего режима за восемь эпизодов мошенничества.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении главы подразделения Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны Ольги Бурлаковой. Ее заподозрили в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, Бурлакова приняла некачественные ремонтные работы сетей водоснабжения в военном городке в Саратовской области.

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