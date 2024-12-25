Экс-зампреду Совета депутатов Пушкино вынесли приговор

Пушкинский городской суд Московской области вынес приговор бывшему заместителю председателя Совета депутатов Пушкино Тимуру Апарину. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, Апарина приговорили к шести годам колонии общего режима за восемь эпизодов мошенничества.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении главы подразделения Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны Ольги Бурлаковой. Ее заподозрили в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, Бурлакова приняла некачественные ремонтные работы сетей водоснабжения в военном городке в Саратовской области.