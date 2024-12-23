Главу подразделения ЦЖКУ Минобороны заподозрили в злоупотреблении полномочиями

В отношении главы подразделения Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны Ольги Бурлаковой возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Бурлакову заподозрили в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, она приняла некачественные ремонтные работы сетей водоснабжения в военном городке в Саратовской области. В результате произошли 10 коммунальных аварий, общий ущерб от которых составил более 27 миллионов рублей.

«Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России», — отметили в пресс-службе.

Ранее суд арестовал генерального директора Главного управления специального строительства Минобороны Александра Молодченко. Его подозревают в мошенничестве при выполнении госконтрактов с Минобороны.