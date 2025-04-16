Экс-губернатор Курской Смирнов области не признал вину в мошенничестве

Арестованный по обвинению в мошенничестве бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов отказался признавать вину. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Вину в мошенничестве отрицает», — отметил собеседник агентства.

Смирнова обвиняют в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в беседе с телеканалом «Вести. Курск», что власти региона находятся в контакте с правоохранительными органами и со следствием. Он отметил, что правительство не намерено ничего скрывать.

«Рассчитываем на то, что истина будет установлена, а регион будет развиваться», — заявил Хинштейн.

Смирнова задержали 16 апреля. В суд бывшего чиновника доставили в наручниках.