Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Как сообщали в МВД, Смирнова обвинили по делу о хищении миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе Курской области.

Представитель российского МВД Ирина Волк объяснила, что Смирнова задержали вместе с его бывшим первым заместителем Алексеем Дедовым по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе группы лиц). Обоим уже предъявлены обвинения.

Ранее по тому же делу власти задержали троих руководителей «Корпорации развития Курской области», уточнило ведомство.

Следствие считает, что Смирнов и Дедов могут быть причастны к хищению более миллиарда рублей из бюджетных средств. Эти деньги выделялись для строительства фортификаций на украинской границе в Курской области. Задержали Смирнова в среду, 16 апреля.

UPD: после ареста Смирнова стало известно, что его членство в партии «Единая Россия» приостановлено. Такую позицию фракция намерена держать по меньшей мере до конца следствия по делу чиновника.

Смирнов был главой Курской области всего несколько месяцев, с мая по декабрь 2024 года. Ранее он занимал пост заместителя губернатора того же региона. Предшественник Смирнова — Роман Старовойт, который пошел на повышение и стал министром транспорта России.