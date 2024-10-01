Экс-главу авиационно-технической службы Росгвардии отправили в СИЗО

Экс-начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии Олега Гамаюнова заподозрили в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщил ТАСС .

Против Гамаюнова возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, своими действиями он нанес ущерб в 80 миллионов рублей.

«Следствие по делу продолжается, как и сбор доказательств о причастности полковника Росгвардии к совершению вменяемого ему преступления», — отметил источник агентства.

По данным ТАСС, Гарнизонный военный суд арестовал полковника Росгвардии на два месяца — он будет находиться под стражей до 26 ноября.

Ранее в получении взятки заподозрили начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. По версии обвинения, краснодарский бизнесмен Лев Мартиросян за протекцию передал жене генерала земельный участок и жилой дом на сумму более 30 миллионов рублей. Суд арестовал недвижимость предпринимателя, а также дочери Кузнецова.