По делу генерала Кузнецова арестовали недвижимость на миллионы рублей

Суд в Москве наложил арест на недвижимость предпринимателя из Краснодара Льва Мартиросяна, который является одним из фигурантов уголовного дела о взятке экс-начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом сообщил ТАСС .

Мартиросяна обвиняют в том, что он дал высокопоставленному военному взятку в виде земельного участка и дома. На время расследования бизнесмен и генерал будут находиться в изоляторе, срок их ареста истекает 12 сентября.

Суд арестовал жилой дом в Краснодаре, две квартиры, земельный участок и автомобиль BMW X5. Сумма арестованных активов составила более 50 миллионов рублей. Суд учел, что имущество не превысило максимального размера штрафа по вменяемой Мартиросяну статье УК.

Ранее по делу о взятке арестовали квартиру дочери Кузнецова. Генерал обратился в 235-й гарнизонный военный суд с жалобой на то, что следователи получили данные о его семье без его ведома. Суд отклонил жалобу Кузнецова.