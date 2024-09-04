Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны

Суд наложил арест на имущество дочери начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова из-за уголовного дела о взятке, по которому он проходит. Об этом сообщил ТАСС .

По данным агентства, под обеспечительные меры попала квартира дочери Кузнецова.

Генерал обратился в 235-й гарнизонный военный суд с жалобой на то, что следователи выяснили информацию о его семье без его ведома.

Кузнецов заявил, что именно по этой причине арестовали недвижимость дочери. Однако судья решил отклонить жалобу военного.

По данным следствия, Кузнецов получил земельный участок и дом от предпринимателя Левы Мартиросяна из Краснодара. Его также арестовали по этому делу. На время расследования обвиняемые будут находиться в изоляторе, срок их ареста истекает 12 сентября.