«Его подставили». Мать боксера Дацика отказалась признавать блогера Малмыгина убийцей

Осужденный на 16 лет колонии строго режима треш-блогер Вячеслав Поляков (Малмыгин) не убивал свою девушку. Такое мнение 360.ru высказала мать боксера Вячеслава Дацика, которая хорошо знала подсудимого.

«Я не верю, что это он. Его подставили», — отметила она.

Женщина подчеркнула, что знает версию следствия, но не может в это поверить. По ее мнению, 18-летнюю сожительницу блогера убил кто-то другой, и сделал это за большие деньги.

«Я знаю эту историю, меня посвящали. Я в это не верю. Это заказное убийство, чтобы его подставить», — указала она.

Мать Дацика добавила, что девушки не раз «обводили вокруг пальца» подсудимого.

«Он просто мешал некоторым людям. Тем более, что лишился трех квартир, остался с носом. Да еще и вдруг нашел нормальную девушку якобы», — подчеркнула женщина.

Ранее Мособлсуд признал Малмыгина виновным в убийстве его сожительницы в Балашихе. По версии следствия, блогер 15 раз ударил возлюбленную ножом. Отец девушки не согласился с приговором суда.