Двоих садистов, организовавших подпольное медресе, начали судить в Уфе

В Уфе начали судить двоих граждан Таджикистана, организовавших подпольное медресе и калечивших учеников. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Согласно материалам дела, двое приезжих из Таджикистана клеймили мальчиков, которых обучали, раскаленным железом и избивали их. Одному из них выжгли лицо. Чтобы соседи не жаловались на крики, жертв возили по съемным квартирам.

Детей направляли к ним родители со всей России. Самому младшему из пострадавших всего четыре года. Сами обвиняемые не признают вину.

Ранее учительница из спецшколы в Красноярске получила 380 часов обязательных работ за издевательства над третьеклассником-аутистом. Она полгода унижала мальчика, угрожала ему расправой, а ребенок ничего не мог ответить — и родители узнали, что происходит, только положив ему в рюкзак диктофон.