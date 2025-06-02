Красноярскому педагогу вынесли приговор за издевательства над мальчиком-аутистом

Бывшей учительнице Красноярской спецшколы вынесли приговор за издевательства над третьеклассником-аутистом. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Следствие выяснило, что педагог почти полгода унижала мальчика, в том числе матом, и угрожала ему расправой. Сам ребенок не мог говорить, поэтому родители узнали, что происходит, только после того, как мать положила в рюкзак диктофон.

На суде учительница пыталась оправдаться и говорила, что ее слова были не такими уж и жестокими, однако суд не поверил ее доводам и приговорил к 380 часам обязательных работ. Кроме того, женщине нужно будет выплатить 200 тысяч рублей в пользу родителей пострадавшего.

Ранее бывшая воспитательница детского сада в Бурятии получила пять лет колонии общего режима за то, что избивала подопечных и издевалась над ними.