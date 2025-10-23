Два всадника избили пенсионеров плеткой в Кисловодске
В Кисловодске два всадника в масках напали на пожилую пару в ответ на замечание о запрете проезда по территории. Следственный комитет начал проверку.
По данным пресс-службы ведомства по Ставропольскому краю, злоумышленники въехали на территорию Старого озера, запрещенную для конных прогулок.
«Пожилая пара сделала им замечание, на что всадники ответили грубой бранью и направили на них лошадей. При этом фигуранты нанесли прохожим несколько ударов плеткой, причинив телесные повреждения в виде гематом», — уточнили в СК.
Пострадавший пенсионер Владимир рассказал 360.ru, что нападение стало для него полной неожиданностью.
Самое главное — жив-здоров. Хотя немножко с определенными трудностями. <…> Нельзя сказать, что травмы совсем несерьезные, но жить можно.
Пострадавший
На вопросы о подробностях случившегося мужчина отвечать отказался.
«Я пока не могу ничего ни прокомментировать, ни добавить», — отметил он.
Собеседник 360.ru также выразил надежду, что полиция и следователи найдут злоумышленников.
«Мы не ожидали нападения, но всякое в жизни бывает. Надеюсь, что правоохранительные органы дадут правильную оценку данному событию», — уточнил он.
Мэр Кисловодска сообщил, что по факту избиения пенсионеров проводится проверка по признакам хулиганства, следствие устанавливает личности нападавших.
Ход следственных действий и результаты процессуальных проверок взяла на контроль региональная прокуратура.
