Два всадника избили пенсионеров плеткой в Кисловодске

В Кисловодске два всадника в масках напали на пожилую пару в ответ на замечание о запрете проезда по территории. Следственный комитет начал проверку.

Пострадавший пенсионер Владимир рассказал 360.ru, что нападение стало для него полной неожиданностью.

«Пожилая пара сделала им замечание, на что всадники ответили грубой бранью и направили на них лошадей. При этом фигуранты нанесли прохожим несколько ударов плеткой, причинив телесные повреждения в виде гематом», — уточнили в СК.

По данным пресс-службы ведомства по Ставропольскому краю, злоумышленники въехали на территорию Старого озера, запрещенную для конных прогулок.

Самое главное — жив-здоров. Хотя немножко с определенными трудностями. <…> Нельзя сказать, что травмы совсем несерьезные, но жить можно.

На вопросы о подробностях случившегося мужчина отвечать отказался.

«Я пока не могу ничего ни прокомментировать, ни добавить», — отметил он.

Собеседник 360.ru также выразил надежду, что полиция и следователи найдут злоумышленников.

«Мы не ожидали нападения, но всякое в жизни бывает. Надеюсь, что правоохранительные органы дадут правильную оценку данному событию», — уточнил он.

Мэр Кисловодска сообщил, что по факту избиения пенсионеров проводится проверка по признакам хулиганства, следствие устанавливает личности нападавших.

Ход следственных действий и результаты процессуальных проверок взяла на контроль региональная прокуратура.

