Полиция Петербурга задержала грабителя, напавшего на подростка в лифте

В Парголово полиция задержала мужчину, которого подозревают в ограблении подростка в лифте. Происшествие случилось днем в доме на Заречной улице. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, злоумышленник вошел вместе с подростком в лифт, набросился на него и схватил за шею. Преступник похитил мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

Подозреваемого оперативно задержали задержали во дворе дома на улице Валерия Гаврилова. Им оказался 31-летний безработный местный житель, у которого полиция изъяла украденный телефон. Материалы дела передали в следственные органы СК России.