Дозвонившуюся до Путина пенсионерку освободят от кредитов

Прокурор связался с пожаловавшейся Путину на мошенников пенсионеркой из Казани

Пенсионерке из Казани Елене Маркеловой не придется погашать взятые мошенниками на ее имя кредиты. После обращения на программу «Итоги года» с Владимиром Путиным прокуратура связалась с женщиной и пообещала помочь, сообщили «Известия» .

«Вам не нужно за этот кредит платить, этот кредит признают ничтожным», — сказал представитель надзорного ведомства.

Прокуратура обратится в суд, чтобы снять с Маркеловой обязательство выплатить кредиты и объявить потерпевшими от действий мошенников два банка, в которых они оформлены. Женщину приятно удивило такое быстрое решение проблемы.

Аферисты взломали личный кабинет пенсионерки на «Госуслугах» и оформили два кредита на общую сумму 1,9 миллиона рублей в разных банках. Для того, чтобы погасить долг, женщине пришлось устроиться на работу. Маркелова 19 декабря дозвонилась на прямую линию с Путиным и рассказала о сложившейся ситуации.