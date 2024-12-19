Путин обеспокоился ростом уровня мошенничества
Путин: мошенничество вызывает большую тревогу, объемы жульничества зашкаливают
Рост мошенничества вызывает большую тревогу, объемы жульничества уже зашкаливают. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент России Владимир Путин.
«Происходящее сейчас, конечно, вызывает большую тревогу. Потому что объемы жульничества зашкаливают», — отметил он.
Глава государства добавил, что во многом это идет с территории Украины. По его словам, в соседней стране такая деятельность практически возведена в ранг государственной политики, ее контролируют специальные службы.
При этом президент исключил, что мошеннические кол-центры в республике могут войти в список целей для удара.
«В него входят военные объекты. Россия не будет тратить боеприпасы на такие центры, которые пытаются выманивать средства у россиян», — сказал Путин.
Ранее президент призвал совершенствовать работу спецслужб.