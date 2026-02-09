Допрос украинского киллера Корбы и его подельника Васина сняли на видео

Оперативники ФСБ приступили к допросу Любомира Корбы и Виктора Васина, признавших вину в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. ЦОС ведомства показал кадры следственных мероприятий.

Корба признался, что СБУ завербовала его в 2025 году как исполнителя покушения, а Васин выступал пособником.

В вербовке при содействии польских спецслужб также участвовал сын Корбы — Любош. Киллер прошел предварительную стрелковую подготовку на полигоне в Киеве.

Затем он прибыл в Россию через Кишинев и Тбилиси, где следил за военными за две тысячи долларов в месяц. Также СБУ обещала выплатить Корбе 30 тысяч долларов в случае успешного покушения.

Ранее ФСБ установила, что Васин обеспечивал Корбу проездными билетами на общественный транспорт и конспиративным жильем в период подготовки преступления. Он участвовал в покушении по террористическим мотивам.