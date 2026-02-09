Соучастник покушения на Алексеева снимал для киллера Корбы жилье в Москве

Соучастник покушения на первого заместителя начальника ГУ Генштаба Владимира Алексеева арендовал квартиру для непосредственного исполнителя. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Обвиняемый в посягательстве на жизнь военнослужащего Виктор Васин обеспечивал исполнителя Любомира Корбу конспиративным жильем и проездными билетами на общественный транспорт в период подготовки преступления.

В ФСБ заявили, что Васин участвовал в преступлении по террористическим мотивам.

«Виктор Васин является сторонником международного „Фонда борьбы с коррупцией“*, признанного террористической организацией, принимал участие в протестных акциях в Москве», — уточнили в ведомстве.

Ранее Васина задержали на территории Московского региона. Ему предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса.

* признан террористической организацией и запрещен в России.