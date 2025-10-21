Допрос предателя, слившего ВСУ данные о ПВО в Подмосковье, сняли на видео

Появилось видео с допросом завербованного россиянина, который сливал украинской стороне данные о средствах ПВО в Московской области. Кадры предоставил ЦОС ФСБ.

Мужчину задержали в Москве, против него возбудили уголовное дело о государственной измене. На допросе он заявил, что в 2019 году был на Украине и участвовал в оппозиционных митингах.

Там познакомился с украинскими солдатами. Когда приехал в Москву, начал собирать информацию о местоположении ПВО и других оборонительных объектах.

Как выяснили следователи, подозреваемый передавал информацию кураторам в Telegram. Также он говорил координаты местности для наведения ракет и атак беспилотников.

Ранее жителя Крыма приговорили к 17 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Он собирал секретные данные и передавал их куратору из ГУР Украины.