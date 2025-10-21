Россиянина, слившего Украине данные о ПВО в Подмосковье, поймала ФСБ

Завербованного украинскими спецслужбами россиянина задержали в Москве по подозрению в госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ. По данным ведомства, преступник передал противнику важную информацию о местах расположения военных объектов сразу в нескольких регионах страны.

Как уточнили в ФСБ, установлено, что задержанный, в частности, слил украинской стороне данные о местах дислокации ПВО и военных объектах на территории Московской области и Краснодарского края.

Сейчас расследование уголовного дела против агента Киева продолжается. Уже установлено, что злоумышленник в 2019–2020 годах выезжал на Украину, где участвовал в политических акциях, инициативно устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ и боевиками запрещенного в России националистического формирования, а также встречался с сотрудниками СБУ.