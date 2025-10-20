Жителя Крыма осудили на 17 лет за госизмену

Суд приговорил жителя Крыма к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

Оперативники задержали жителя села Оленевка Черноморского района по подозрению в сборе секретных данных и передаче через мессенджер куратору из ГУР Украины.

Суд признал его виновным в передаче украинской стороне информации об обороне побережья, которую противник использовал для подготовки ракетных ударов и планирования высадки десанта.

Также осужденный выплатит штраф в 200 тысяч рублей. В УФСБ подчеркнули, что Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.

Ранее в Крыму также поймали украинского агента, слившего в СБУ данные о дислокации зенитных ракетных установок С-300. Он сотрудничал с Украиной еще с 2022 года.