Допрос подозреваемых в подготовке теракта против митрополита Тихона показали на видео

Появилось видео с подозреваемыми в подготовке теракта против митрополита Тихона

Появилось видео с задержанными при подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в Сретенском монастыре в Москве. Кадры предоставил ЦОС ФСБ.

В ролике задержанный Денис Попович заявил, что в Сретенском монастыре должны были установить бомбу. Также он объяснил, что сотрудники ГУР Украины завербовали его под угрозой убийства родственников.

«После выполнения [теракта] мы должны были покинуть Российскую Федерацию по поддельным документам», — сказал он.

Второй задержанный рассказал силовикам, что взрывчатку им передали через сеть тайников.

О том, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт против митрополита Симферопольского, стало известно сегодня утром. У задержанных изъяли самодельную бомбу и два поддельных паспорта Украины. Против мужчин возбудили уголовное дело по статьям о терроризме и незаконном обороте взрывчатых веществ.