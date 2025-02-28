Теракт против митрополита Тихона предотвратили в Москве

Сотрудники ФСБ предотвратили в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Силовики задержали россиянина и украинца, завербованных ГУР Украины в Telegram.

«В ходе следственных действий изъято самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с фотографиями задержанных и измененными установочными данными», — заявили в ведомстве.

Задержанных арестовали, они признались в содеянном. На допросе они сообщили, что начали общаться с сотрудниками украинских спецслужб в середине прошлого года. В декабре им скинули координаты тайника, в котором лежала самодельная бомба.

«После совершения преступления они планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами», — отметили в ЦОС.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статьям о терроризме и незаконном обороте взрывчатки.

Ранее россиянку приговорили к 15 годам тюрьмы за попытку теракта в Крыму по зданию СБУ. Силовики нашли в ее телефоне переписку с куратором.