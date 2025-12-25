Долина собирается покинуть квартиру Лурье после новогодних праздников

Лариса Долина собирается покинуть квартиру Полины Лурье в Хамовниках после новогодних праздников. Об этом сообщила адвокат певицы, чьи слова привел корреспондент 360.ru.
«Лариса Александровна планирует покинуть квартиру после новогодних праздников, до 10 января. Раньше это сделать не могут», — заявила защита.
Адвокат добавила, что Долина и Лурье должны решить все вопросы между собой мирным путем. Накануне сторона защиты направила мировое соглашение, но адвокаты Лурье на связь не вышли. Юрист также призвала не распространять ложь о Долиной.