Долина собирается покинуть квартиру Лурье после новогодних праздников

Лариса Долина собирается покинуть квартиру Полины Лурье в Хамовниках после новогодних праздников. Об этом сообщила адвокат певицы, чьи слова привел корреспондент 360.ru.

«Лариса Александровна планирует покинуть квартиру после новогодних праздников, до 10 января. Раньше это сделать не могут», — заявила защита.

Адвокат добавила, что Долина и Лурье должны решить все вопросы между собой мирным путем. Накануне сторона защиты направила мировое соглашение, но адвокаты Лурье на связь не вышли. Юрист также призвала не распространять ложь о Долиной.

Финальное заседание суда о выселении певицы из проданной ею квартиры началось вечером 25 декабря. 360.ru ведет прямую трансляцию..