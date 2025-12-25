Мосгорсуд выселяет Долину из квартиры в Хамовниках: прямая трансляция

Долина и Лурье не пришли на заседание Мосгорсуда о выселении певицы

В Мосгорсуде началось заседание по иску о принудительном выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Элитное жилье оставил за Полиной Лурье Верховный суд. Теперь нижестоящая инстанция должна разобраться с тем, что певица все еще там живет. В зале присутствуют адвокаты Светлана Свириденко и Мария Пухова.

360.ru ведет прямую трансляцию заседания. Ранее адвокат Светлана Свириденко рассказала о том, что сторона Долиной предложила им странное мирное соглашение, в котором, помимо прочего, просила дать ей пожить в квартире в Хамовниках как минимум до марта.

Причину объяснила необходимостью собрать все вещи. Помимо этого, от Лурье просили отказаться от финансовых претензий по уплате имущественных налогов. Адвокат подчеркнула, что Полина не позволит Долиной жить в квартире еще несколько месяцев.

Также появлялась информация, что певица угрожала иском к Лурье за оплату ЖКУ. Свириденко эти данные опровергла сегодня днем, но подчеркнула, что угроза звучала, но речи об иске не шло.