Началось заседание суда о выселении Долиной из квартиры Лурье

В Москве начался финальный суд по делу певицы Ларисы Долиной и покупательницы ее квартиры Полины Лурье. От обеих сторон на заседании присутствуют адвокаты, сообщил корреспондент 360.ru.

В зале собралась толпа журналистов. На сегодняшнем заседании решится вопрос о выселении певицы из квартиры ее покупательницы.

Главные участницы резонансного дела — Лурье и Долина — в суд не приехали.

По данным Telegram-канала Baza, артистка собирается взыскать с покупательницы плату за коммунальные услуги в квартире, в которой та не прожила ни дня.

Защита Лурье допустила, что заседание о выселении Долиной сделают закрытым. Адвокаты настаивают на полной гласности процесса.