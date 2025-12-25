Началось заседание суда о выселении Долиной из квартиры Лурье
В Москве начался финальный суд по делу певицы Ларисы Долиной и покупательницы ее квартиры Полины Лурье. От обеих сторон на заседании присутствуют адвокаты, сообщил корреспондент 360.ru.
В зале собралась толпа журналистов. На сегодняшнем заседании решится вопрос о выселении певицы из квартиры ее покупательницы.
Главные участницы резонансного дела — Лурье и Долина — в суд не приехали.
По данным Telegram-канала Baza, артистка собирается взыскать с покупательницы плату за коммунальные услуги в квартире, в которой та не прожила ни дня.
Защита Лурье допустила, что заседание о выселении Долиной сделают закрытым. Адвокаты настаивают на полной гласности процесса.