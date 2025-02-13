Появились кадры ликвидации готовивших подрыв вокзала Пскова боевиков

Участники ячейки международной террористической исламистской организации готовили бомбу для взрыва на вокзале Пскова в частном доме. Это следует из видеозаписи штурма, предоставленного центром общественных связей ФСБ.

На опубликованных кадрах вооруженные бойцы ворвались в помещение, где началась стрельба. По данным ведомства, боевики оказали вооруженные сопротивление. Выстрелы прервал взрыв гранаты.

На последующих кадрах видны тела ликвидированных террористов, их оружие и материалы, из которого они готовили бомбу для подрыва на вокзале. В качестве поражающих элементов для большего числа жертв боевики подготовили гвозди.

В пресс-службе регионального управления ФСБ уточнили, что все ликвидированные боевики приехали в Россию из Центральной Азии. Их действия курировал находящийся за границей эмиссар группировки.

После проведения подрыва вокзала террористы планировали выехать в одну из стран Ближнего Востока. По итогам проведенного мероприятия сотрудники ФСБ завели уголовное дело о теракте.