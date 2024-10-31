«Дело приостановлено». Розыск Блиновского прекратили

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей больше не в розыске. Об этом 360.ru сообщила его адвокат Юлия Новичкова.

«Приостановлено дело в связи с тем, что он на СВО. Мера пресечения отменена, в розыске не находится, дело приостановлено», — подчеркнула юрист.

Ранее стало известно, что Блиновский стал снайпером во время службы на специальной операции. Он успел отработать в паре под Красногоровкой.

После задержания экс-адвоката Эльмана Пашаева с мужем «королевы марафонов» не стали замораживать контракт. В начале сентября Блиновский погасил долги перед налоговой.