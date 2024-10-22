Муж Блиновской стал снайпером в зоне спецоперации

Муж Елены Блиновской Алексей прошел обучение и стал снайпером в зоне спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации канала, Блиновский успел отработать в паре под Красногоровкой в ДНР. Стреляет он из снайперской винтовки Драгунова.

Ранее стало известно, что с ним не стали замораживать контракт после задержания бывшего адвоката Эльмана Пашаева, хотя Блиновский передал тому 45 миллионов рублей, чтобы вызволить жену из следственного изолятора.

В начале сентября муж «королевы марафонов» погасил долги перед налоговой, однако его финансовое положение по-прежнему оставляет желать лучшего. Он должен более 7,5 миллиона по банковским кредитам, из-за чего ему грозит банкротство. Кроме того, после заморозки счетов Блиновский признавался, что его семье не на что жить.