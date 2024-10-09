Дело о взятках в парке «Патриот» не связано с экс-замминистра обороны Поповым

РИА «Новости»: дело о взятках в парке «Патриот» не связано с Поповым

Уголовное дело о коррупции, фигурантами которого стали бывшие сотрудники «Патриота», не связано с делом бывшего замминистра обороны Павла Попова и директора парка Вячеслава Ахмедова. Об этом РИА «Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Против бывшего главного бухгалтера парка «Патриот» Андрея Пучкова и экс-начальника отдела закупок Ивана Трифоногло завели уголовное дело. Их обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Ее сумма превысила 27,5 миллиона рублей.

По данным следствия, фигуранты дела получили взятку от компании, которая выполняла госконтракт по техобслуживанию, за ослабление контроля и иное попустительство. Пучкова арестовали, Трифоногло отправили под домашний арест.

Первые обыски в «Патриоте» по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова провели в июле. Директор парка Вячеслав Ахмедов проходит подозреваемым в хищении средств. Его отправили под стражу, однако спустя время перевели под домашний арест.

Попова же обвиняют в хищении стройматериалов из парка для обустройства собственного загородного участка.