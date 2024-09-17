Военный суд выпустил из СИЗО директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, подозреваемого в хищении средств. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.
«Изменить Ахмедову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — сказал судья Андрей Толкаченко.
Директора парка освободили из-под стражи в зале суда. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе стороны защиты. Судья удовлетворил прошение.
Ранее суд отправил под стражу экс-замминистра обороны Павла Попова, который забирал стройматериалы из парка «Патриот» для ремонта и обустройства своего загородного участка. Попов вину не признал, но его отправили под стражу до 29 октября. Имущество бывшего замминистра арестовали.
Директора парка «Патриот» выпустили из СИЗО
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