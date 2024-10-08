Бывшим сотрудникам парка «Патриот» предъявили обвинение во взятке

Следственный комитет предъявил обвинение бывшему главному бухгалтеру парка «Патриот» Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло в получении особо крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, обвиняемые за три года получили свыше 27,5 миллиона рублей от представителя коммерческой фирмы, выполнявшей госконтракт, за попустительство в работе. Пучкова взяли под стражу, Трифоногло отправили под домашний арест.

Обыски в «Патриоте» по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова впервые провели в июле. Директора парка Вячеслава Ахмедова заподозрили в хищении средств и отправили под стражу, но позже перевели под домашний арест.

Другого бывшего замминистра — Павла Попова — обвиняют в том, что он похитил стройматериалы из парка, чтобы обустроить собственный загородный участок.