Дело о теракте в центре Луганска и гибели бывшего мэра передали в суд

Исполнитель теракта, при котором погиб бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, пойдет под суд. Расследование уголовного дела о взрыве в июле 2025 года подошло к концу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Уголовное дело в отношении Геннадия Дорофеева направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск», — объявил Следком.

Подготовку к теракту, по версии следствия, вели с февраля 2022 года с территории Украины. Дорофеев согласился участвовать за материальное вознаграждение.

Мужчина собрал бомбу и спрятал в тайнике. Ведомая куратором и ничего не подозревавшая жительница Брянки забрала рюкзак со взрывчаткой и 3 июля 2025 года приехала в центр Луганска. Когда там оказался Пилавов, обвиняемый дистанционно привел бомбу в действие. Женщина и экс-мэр погибли.