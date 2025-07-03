Взрыв в Луганске, при котором погиб бывший мэр, квалифицировали как теракт

Следственный комитет квалифицировал взрыв в Луганске, при котором погиб бывший мэр города Манолис Пилавов, как теракт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в рамках уголовного дела расследуют незаконные изготовление и хранение взрывчатых веществ. Специалисты проведут взрывотехническую и другие необходимые экспертизы.

Взрыв прогремел у дома на улице Тараса Шевченко, возле краеведческого музея, где в это время открывали выставку «Поток» об освобождении Курской области. СВУ, предположительно, сработало, когда открылась входная дверь. Еще три человека получили ранения.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил гибель Пилавова, заявив, что бывший градоначальник возглавил Луганск в самое тяжелое время и много сделал для жителей. Он выразил соболезнования родным и близким убитого и пожелал заслуженного наказания виновным.

Погибшему был 61 год.