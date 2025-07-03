Экс-мэр Луганска погиб при взрыве в центре города

Бывший глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб при взрыве, который произошел сегодня в центре города. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«Погибшим оказался бывший мэр Луганска Манолис Пилавов», — рассказали журналисты.

Взрыв прогремел в центре города, у дома на улице Тараса Шевченко. Рядом находится краеведческий музей, где в этот момент проводили презентацию выставки, составленной в честь операции «Поток», во время которой освободили Суджу и Курскую область.

Представители правительства ЛНР сообщили об одном погибшем и трех пострадавших в тяжелом состоянии.

Источник Telegram-канала Mash рассказал, что самодельное взрывное устройство сдетонировало во время открытия входной двери в дом. СВУ могли поместить в сумку подошедшей к дому женщины.

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили о возбуждении уголовного дела. На месте происшествия работают криминалисты и следователи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и назначили ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническую.