Дело о превышении полномочий завели на главу новосибирского Минпромторга

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

С мая 2023 по январь 2024 года министр промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области сократил количество товаров, подлежащих поставке по государственному контракту. При этом он незаконно перевел 95 миллионов рублей обществу с ограниченной ответственностью.

«Уголовное дело возбуждено по результатам материалов прокурорской проверки, направленных в следственные органы», — отметили в прокуратуре.

В отношении руководителей общества с ограниченной ответственностью возбудили уголовное дело по статье мошенничество.

Ранее силовики задержали главу управления ФСИН по Башкирии Владислава Дзюбу по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, осенью прошлого года он поручил собрать с подчиненных больше трех миллионов рублей с ежегодных премий под предлогом представительских нужд организации.