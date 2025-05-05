Главу управления ФСИН по Башкирии Дзюбу задержали из-за превышения полномочий

Силовики задержали главу управления ФСИН по Башкирии Владислава Дзюбу по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по республике.

«Задержан начальник УФСИН России по Республике Башкортостан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ», — заявили в ведомстве.

Против Дзюбы возбудили уголовное дело. Сейчас проводят следственные действия и рассматривают вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее директора управляющей компании в Южно-Сахалинске задержали по делу о краже у жителей многоквартирного дома более трех миллионов рублей.

Правоохранители выяснили, что в 2023 году УК объявила о сборе средств якобы для разработки проектной документации и технической инвентаризации для перевода отопления на газ. Жители собрали деньги, но обещанных работ никто не выполнил.